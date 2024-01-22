Азербайджанец – грузчик с рынка стал народным героем в Новосибирске (фото)

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45-летний азербайджанец на руках перенес через реку с кипятком несколько десятков детей, стариков и беспомощных прохожих.

17 января из-за прорыва теплотрассы на улицы города хлынул кипяток. Парящая вода в считанные секунды заполнила дворы, дороги. Случилось это в самый час пик, когда дети возвращались из школ, сообщают российские СМИ.

В это время на месте ЧП случайно оказался Рза Рзаев, обычный грузчик с рынка, который возвращался домой после тяжелой работы.

«Все было окутано паром, ничего совершенно не видно. Люди стояли в страхе и не могли перейти дорогу. Я побежал к каким-то киоскам и ларькам, нашел там паллеты, притащил их и соорудил переход. Но люди стояли и боялись идти, дети плакали. А я уже эту дорогу проверил. Подбежал к малышам и сказал: «Не бойтесь, я всех спасу». Чужих детей не бывает», ― рассказал Рза Рзаев.

А потом мужчина стал подхватывать на руки младшеклассников, стариков и доставлять их на другую часть улицы.

«У меня перчатки намокли, рук практически не чувствовал, но это все ерунда. У самого текли слезы, потому что было очень страшно, но нельзя было останавливаться. Я не мог оставить людей в беде, тем более детей. У меня тоже есть дети. Перенес еще учительницу, которая преподавала у моей младшей дочери. Всего где-то 30 человек на руках вынес», ― вспоминает свой поступок мужчина.

Спаситель уверен, что не совершил никакого подвига. Но новость и фотографии героя моментально разлетелись по социальным сетям. Люди в комментариях восхищались поступком незнакомца и благодарили его за помощь.

«Я живу в Новосибирске с 2010 года, работаю. Здесь уже моя вторая Родина. Сначала моя семья тоже была тут, но потом жена и дочки вернулись в Азербайджан. Они тоже увидели в интернете эти фотографии с аварии и дочки написали: «Папа, ты – герой». Это самое главное и ценное для меня», ― делится подробностями Рза Рзаев.

Благодарные граждане собрали денег для азербайджанца, однако он решил все передать в детский дом для детей-инвалидов:

«Им нужнее. А для себя и своей семьи я и сам могу заработать, руки-ноги есть», ― сказал Рза Рзаев.