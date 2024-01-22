Брайза допустил ввод войск НАТО в Украину

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Некоторые страны – члены Североатлантического альянса могут отправить свои войска в Украину. Об этом в интервью украинскому изданию «Эспресcо» рассказал бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США и экс-советник главы Госдепа Мэтью Брайза.

Отставной американский дипломат считает, что до фактического пребывания воинского контингента НАТО на территории Украины дело скорее всего не дойдёт. При этом, по его словам, некоторые страны-участницы этого военно-политического блока могут послать свои вооружённые силы в зону конфликта. Как подчеркнул собеседник издания, они вполне способны сделать это в индивидуальном порядке — не под эгидой Североатлантического альянса.

Помимо этого, дипломат отметил, что вопрос об отправке воинского контингента НАТО туда, где российские войска проводят «специальную военную операцию», периодически возникает. В то же время Брайза констатировал то, что западные союзники Украины до сих пор не определились, как далеко они смогут зайти в поддержке Украины.