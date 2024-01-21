Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео) |
Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет |
Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео) |
Колумбия выслала азербайджанского мошенника |
No comment: Экс-лидеры армянских сепаратистов под замком (фото) |
Украина обозначила условия переговоров с Россией (видео) |
ВСУ сменили тактику боевых действий |
Марков: 20 января стало началом больших трагедий |
Бюльбюльоглу: Советская армия совершила беспрецедентную расправу (фото) |
Главное Армия

Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)

Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)

В воскресенье ночью, 21 января, мощные взрывы сотрясли российскую Тулу. По данным российских Telegram-каналов, мощные взрывы ночью прогремели в Пролетарском районе Тулы.

Источники утверждают, что дроны поразили территорию завода «Щегловский вал», который, среди прочего, занимается производством зенитных ракетных комплексов, сообщает «Апостроф».

Уточняется, что Пролетарский район Тулы атаковали БПЛА. После серии взрывов начался масштабный пожар, а огненный столб был виден из нескольких локаций.

Местные жители после попаданий начали публиковать видеоролики с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать взрывы в городе. В пабликах также уточняют, что военный завод «Щегловский вал», кроме ЗРК, занимается производством комплексов «Панцирь-С1», которые являются частью российской ПВО.

Теги:
Из этой рубрики
Буданов воздержался от смелых прогнозов на текущий год
Армия

Буданов воздержался от смелых прогнозов на текущий год

2024/01/21, 12:36
Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)
Армия

Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)

2024/01/21, 12:17
В России подтвердили гибель командира подбитого Ил-22
Армия

В России подтвердили гибель командира подбитого Ил-22

2024/01/21, 11:24
Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет
Армия

Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет

2024/01/21, 11:09
ВСУ уничтожили еще 10 вражеских танков и 760 военнослужащих
Армия

ВСУ уничтожили еще 10 вражеских танков и 760 военнослужащих

2024/01/21, 10:40
Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)
Армия

Украина ударила по газовому терминалу в Ленинградской области: взрывы, пожар, эвакуация (видео)

2024/01/21, 09:58
Сежурне отрицает присутствие французских наёмников в Украине
Армия

Сежурне отрицает присутствие французских наёмников в Украине

2024/01/21, 09:32
ВВС Израиля нанесли удар по Ливану (видео)
Армия

ВВС Израиля нанесли удар по Ливану (видео)

2024/01/21, 09:30
Зеленский: Будут новые оборонные пакеты
Армия

Зеленский: Будут новые оборонные пакеты

2024/01/21, 00:06