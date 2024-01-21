Дроны ВСУ разбомбили в Туле завод по производству ЗРК и комплексов «Панцирь-С1» (фото, видео)

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В воскресенье ночью, 21 января, мощные взрывы сотрясли российскую Тулу. По данным российских Telegram-каналов, мощные взрывы ночью прогремели в Пролетарском районе Тулы.



Источники утверждают, что дроны поразили территорию завода «Щегловский вал», который, среди прочего, занимается производством зенитных ракетных комплексов, сообщает «Апостроф».

Уточняется, что Пролетарский район Тулы атаковали БПЛА. После серии взрывов начался масштабный пожар, а огненный столб был виден из нескольких локаций.





Местные жители после попаданий начали публиковать видеоролики с камер наблюдения, которым удалось зафиксировать взрывы в городе. В пабликах также уточняют, что военный завод «Щегловский вал», кроме ЗРК, занимается производством комплексов «Панцирь-С1», которые являются частью российской ПВО.