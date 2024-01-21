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Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет

Турция приступает к массовому выпуску новейших торпед и ракет

В Турции подписаны контракты на серийное производство новых торпед и ракетных комплексов. Тяжелая торпеда «AKYA», крылатая ракета «ATMACA» и зенитная ракета «SAPAN» укрепят мощь ВВС Турции, информирует CNN Turk.

В ходе выступления на церемонии подписания министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер назвал сильные военно-морские силы требованием времени.

Церемония подписания контракта прошла по инициативе руководства Министерства оборонной промышленности Турции. В мероприятии участвовали министр обороны Яшар Гюлер, министр оборонной промышленности Халюк Гёргюн, командующий ВМФ адмирал Эрджюмент Татлыоглу и представители отрасли.

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