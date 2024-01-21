ВСУ уничтожили еще 10 вражеских танков и 760 военнослужащих

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 21 января, составили 760 военнослужащих, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 376030 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 автомобилей, 11 ББМ и 10 танков. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.01.24 ориентировочно составили:
личного состава – около 376 030 (+760) человек ликвидировано;
танков – 6181 (+10) ед.;
боевых бронированных машин – 11 466 (+11) ед.;
артиллерийских систем – 8875 (+7) ед.;
РСЗО – 968 (+1) ед.;
средства ПВО – 655 ед.;
самолетов – 331 ед.;
вертолетов – 324 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 6936 (+2) ед.;
крылатые ракеты – 1818 ед.;
корабли/катера – 23 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 11 862 (+14) ед.;
специальная техника – 1392 (+3) ед.