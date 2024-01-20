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Ермак: Оборонительная война приведет к заморозке конфликта

Ермак: Оборонительная война приведет к заморозке конфликта

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что оборонительная война приведет в заморозке конфликта.

«Нереально вести оборонительную войну. Переход к оборонительной позиции часто приводит к заморозке конфликта. Мы это видели с 2014 года. Мы никогда не согласимся на замороженный конфликт с Путиным», – сказал он в интервью Le Figaro, опубликованном в субботу.

Ермак назвал нехватку людей и ресурсов на фронте, «безусловно, проблемой», которую «нет смысла скрывать».

«Некоторым солдатам нужен отдых. Многие находятся на передовой уже два года. Правительство и Генштаб работают над новым законом о мобилизации, который вскоре будет подан в парламент. И над реалистической военной стратегией. Переходный период все еще продолжается», – сказал глава Офиса президента.

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