Италия приостановила поставки оружия Израилю

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Италия прекратила осуществлять поставки оружия Израилю после обострения конфликта в Газе в октябре 2023 года. Об этом сообщил глава итальянского МИД Антонио Таяни.

«После 7 октября мы решили больше не поставлять оружие в Израиль, поэтому нет необходимости обсуждать этот вопрос», – сказал он.

Отмечается, что заявление главы МИД прозвучало на фоне призывов со стороны лидера Демократической партии Италии Элли Шлейн не отправлять вооружения еврейскому государству, чтобы не разжигать ближневосточный конфликт.