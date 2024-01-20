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Небоевые потери армии Армении в 2023 году составили 53 человека

Небоевые потери армии Армении в 2023 году составили 53 человека

С начала января 2024 года в Армении зафиксированы случаи гибели троих военнослужащих в небоевых условиях – самоубийство, убийство и несчастный случай.

Об этом говорится в сообщении Генпрокуратуры страны.

Сообщается, что в 2023 году зарегистрировано 53 случая гибели военнослужащих в результате нарушения правил обращения с оружием, боеприпасами, военной техникой или другим военным имуществом, материалами, устройствами или предметами, представляющими наибольшую опасность для окружающей среды. Из них 15 военной умерли в связи с пожаром в расположенной в селе Азат казарме.

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