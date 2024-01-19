В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1 (обновлено)

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Землетрясение силой до 4 баллов ощущалось в Саатлы-Сабирабаде, 4-3 балла в Билясуварском, Джалилабадском, Масаллинском, Ярдымлинском, Лянкяранском, Лерикском, Ширванском, Зардабском, Агдамском, Нефчалинском районах.

Об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

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22:21 В Азербайджане произошло землетрясение магнитудой 5,1.

Как сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение ощущалось в некоторых регионах.

Сообщается, что землетрясение было зарегистрировано в 22.05 по местному времени.

По информации, землетрясения сильнее ощущались в Центральном Аране и южной зоне.