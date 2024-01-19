Россия готовится к новому масштабному наступлению

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Россия, вероятно, готовится к новой крупномасштабной военной операции летом, охватывающей всю линию фронта, возможно, даже под Киевом. Главная цель – полный захват Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает Financial Times.

Несмотря на отсутствие «перспективы оперативного прорыва» в текущем году, Украина все равно решила перейти к стратегии «активной обороны». Это предполагает удержание позиций, выявление уязвимых мест и активные воздушные удары.

Этот ход должен позволить Украине укрепить свои оборонительные силы в текущем году и подготовиться к 2025 году, когда возможно будет более благоприятное время для контрнаступления.

Расширение российских военных действий вызывает серьезную обеспокоенность на мировой арене. Важно, чтобы Украина принимала меры для укрепления своей обороноспособности и разработки стратегии, способной противостоять потенциальной угрозе. Ситуация требует внимательного международного внимания и возможных дипломатических усилий для предотвращения эскалации конфликта.