Казахстан с 1 марта перейдет на единый часовой пояс

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Власти Казахстана переведут всю страну на единый часовой пояс с 1 марта 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства торговли и интеграции.

«Внесены изменения в постановление правительства «О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан». Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года. Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5)», – говорится в сообщении.

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.

Согласно изменениям, властям городов Астана, Алма-Ата, Шымкент, а также Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года следует перевести местное время на один час назад.