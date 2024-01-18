Кулеба анонсировал воздушные победы F-16 в Украине

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Первые воздушные победы истребителей F-16 в Украине ожидаются уже в этом году.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

«Подготовка к первому воздушному удару, который осуществят F-16 в украинском воздухе, продолжается по плану. Готовятся пилоты, инженеры, инфраструктура», – заявил он.

По словам министра, все страны, которые пообещали предоставить F-16 Украине, придерживаются обязательств.

«Процесс продолжается, он занимает время, но все идет более-менее по плану. Я думаю, что в этом году мы будем иметь первые воздушные победы F-16 в Украине», – заявил Кулеба.