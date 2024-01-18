Житель Нефтчалинского района пытался нелегально вернуться из Ирана

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Государственная пограничная служба (ГПС) Азербайджана успешно продолжает оперативно-розыскные и пограничные мероприятия в сфере обеспечения охраны государственной границы.

Как сообщили в ГПС, 15 января в 21:56 на служебном участке пограничного отряда «Гёйтепе» Пограничных войск Государственной пограничной службы при попытке нарушить государственную границу со стороны Ирана в направлении Азербайджана был задержан житель Нефтчалинского района Мустафаев Эльдениз Абош оглу (1967 г.р.).

Оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.