В Турции отметили потенциал Транскаспийского коридора на фоне кризиса в Красном море

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Кризис в Красном море открыл новые возможности для раскрытия потенциала Транскаспийского транспортного коридора и его использования в мировой торговле. Такое мнение высказал глава Международной ассоциации перевозчиков Шерафеттин Арас, пояснив, что ведущую роль в реализации этого проекта может сыграть Турция.

«События в Красном море повысили значение Среднего [Транскаспийского] коридора. Турция с ее логистическим и инвестиционным потенциалом может сыграть ведущую роль в реализации этого проекта и раскрытии его возможностей для мировой торговли, особенно между Европой и Азией», – сказал Арас газете турецких деловых кругов Ekonomim.

Глава объединения напомнил, что Транскаспийский коридор начал входить в мировую логистическую повестку в начале 2000-х годов в качестве «эффективного маршрута в рамках концепции Нового шелкового пути для перевозки грузов и пассажиров по суше из Китая в страны Европы».

«Напряженность в отношениях Запада с Россией и Китаем и расширение санкций ЕС – США в отношении РФ и Ирана сделали Средний коридор привлекательным для США и западных экономик. С учетом того, что одна из основных артерий китайского проекта «Один пояс – один путь» проходит через Центральную Азию, потенциал «Туранского коридора», которому придают важное значение в тюркском мире, будет только расти», – отметил Арас.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), известный также как Средний коридор, пролегает в Европу через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и Турцию. Частью этого коридора является введенная железная дорога Баку – Тбилиси – Карс.