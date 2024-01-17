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В Москве пожилой мужчина изнасиловал приятеля своей дочери

В Москве пожилой мужчина изнасиловал приятеля своей дочери

Молодой житель Москвы написал заявление в полицию после надругательства со стороны отца девушки.

Мужчина изнасиловал парня, когда тот навестил его дочь в Митино, со ссылкой на информированный источник сообщает «Рен-ТВ».

По словам собеседника телеканала, неприятности интимного характера пришли в жизнь 22-летнего москвича 15 января. В этот день он приехал к 21-летней подруге в гости. Однако поворковать влюблённой парочке помешал 66-летний папа девушки, который решил узнать молодого человека получше за рюмочкой спиртного.

«Мужчина решил выпить вместе с кавалером дочери. В итоге застолье закончилось изнасилованием. Молодой человек утверждает, что отец подруги надругался над ним», — поделился информатор, добавив, что после заявления в полицию злоумышленника задержали.

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