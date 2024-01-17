Зеленский призвал сограждан вернуться в Украину (видео)

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Украине никогда не будет хватать людей в вопросе мобилизации. Наша страна борется против России, которая не считает мужчин и мобилизует трупы.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского по итогам Международного экономического форума.

Глава государства отметил, что те военнообязанные мужчины, которые находятся за границей, должны быть в Украине. Это вопрос закона и справедливости.

«Если ты мобилизационного возраста, согласно украинскому закону, ты должен быть в Украине. Это и факт. И дальше ты будешь воевать или не воевать. Ты будешь работать», – уточнил президент.

Он рассказал, что зарплата одного военного – это налоги 6-8 людей. А помощь от западных союзников не идет на такие расходы бюджета.

«Ты можешь работать и не быть на фронте, это зависит от ситуации. Но ты должен платить налоги. В целом это справедливо платить налог. Но во время войны этот вопрос стоит очень остро. Это вопрос – справедливость», – подчеркнул Зеленский.



