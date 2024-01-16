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«Исламское сопротивление Ирака» нанесло удар по Хайфе (видео)

"Исламское сопротивление Ирака" нанесло удар по Хайфе (видео)

Военизированные отряды, входящие в движение «Исламское сопротивление Ирака», объявили о ракетной атаке израильского порта в городе Хайфа, расположенном на берегу Средиземного моря. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera.

Согласно утверждению отрядов сопротивления, «удар был нанесен по порту Хайфы несколько дней назад». Указывается, что атака была проведена с использование «усовершенствованной крылатой ракетой большой дальности». О результативности налета «Исламское сопротивление Ирака» информации не предоставило.

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