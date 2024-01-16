В Иране назвали число запущенных по Ираку и Сирии ракет

284 Просмотров

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил более 20 баллистических ракет в ходе ударов по территории Ирака и Сирии в ночь на 16 января. Заявление опубликовано на сайте КСИР.

Иранские военные рассказали детали проведенной операции. Удары были нанесены по позициям террористических группировок в Сирии, а также по объектам израильской разведки «Моссад».

«Цели были точно поражены и уничтожены с помощью 24 баллистических ракет разных типов», — заявили в КСИР.

13 ракет поразили позиции террористов в различных частях Сирии, 11 ракет были направлены на штаб-квартиры «Моссада» в иракском Курдистане.