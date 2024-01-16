В НАТО не считают тайной подготовку Германии к войне с Россией

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Распространенная информация о подготовке Германии к возможному военному конфликту с РФ не является секретным разведывательным анализом.

Об этом говорится в заявлении директора Центра передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации Яниса Сартса и представителя Минобороны Германии.

Чиновник НАТО прокомментировал материал издания Bild и заявил, что оно получило сценарий учения, который всегда представляет собой воображаемую ситуацию для проверки военных возможностей в том или ином районе

«Когда-то сценарии были полностью вымышленными с несуществующими странами и географическими регионами», – заявил он.

Однако теперь в НАТО стали использовать существующие страны и географические регионы для разработки сценариев учения. Сартс подчеркнул, что опубликованная ранее информация не является секретным разведывательным анализом, который прогнозирует развитие дальнейшей ситуации.