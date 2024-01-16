Джигурда обвинил Волочкову после «слива» их интимного видео (видео)

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Актёр Никита Джигурда опроверг информацию о том, что он якобы слил в Сеть интимное видео с балериной Анастасией Волочковой. Артист обвинил танцовщицу в попытке хайпа, сообщает SHOT.

«Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда… Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет», — подчеркнул Джигурда, добавив, что балерина сознательно или сгоряча подлила масла в огонь перед празднованием своего дня рождения 20 января.