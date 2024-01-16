Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено) |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел |
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад |
ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
Главное Культура

Джигурда обвинил Волочкову после «слива» их интимного видео (видео)

Джигурда обвинил Волочкову после «слива» их интимного видео (видео)

Актёр Никита Джигурда опроверг информацию о том, что он якобы слил в Сеть интимное видео с балериной Анастасией Волочковой. Артист обвинил танцовщицу в попытке хайпа, сообщает SHOT.

«Мне не за что у Анастасии Волочковой просить прощения! Её обвинения ошибочны, беспочвенны и смешны. Не ожидал от богини Волочковой такой реакции и наезда… Она, уже зная о том, что видео закрытой репетиции завирусилось, звонила моей супруге Марине Анисиной и говорила о том, что точно знает, кто слил это видео в Интернет», — подчеркнул Джигурда, добавив, что балерина сознательно или сгоряча подлила масла в огонь перед празднованием своего дня рождения 20 января.

Теги:
Из этой рубрики
Ушел из жизни британский писатель-фантаст
Культура

Ушел из жизни британский писатель-фантаст

2024/02/04, 16:53
Деми Мур рассказала о болезни Брюса Уиллиса
Культура

Деми Мур рассказала о болезни Брюса Уиллиса

2024/02/01, 23:48
Поклонник Бузовой в надежде на взаимность подарил ей автомобиль за 40 млн (видео)
Культура

Поклонник Бузовой в надежде на взаимность подарил ей автомобиль за 40 млн (видео)

2024/02/01, 21:58
Лариса Гузеева объяснила разбитое лицо падением со стула (видео)
Культура

Лариса Гузеева объяснила разбитое лицо падением со стула (видео)

2024/01/31, 20:35
В Вене прошло выступление азербайджанской пианистки (фото)
Культура

В Вене прошло выступление азербайджанской пианистки (фото)

2024/01/31, 19:43
Азербайджан на "Евровидении" выступит во второй части первого полуфинала (видео)
Культура

Азербайджан на «Евровидении» выступит во второй части первого полуфинала (видео)

2024/01/31, 00:31
Алену Делону запретили сделки с недвижимостью
Культура

Алену Делону запретили сделки с недвижимостью

2024/01/30, 01:00
Найдена пропавшая почти век назад картина
Культура

Найдена пропавшая почти век назад картина

2024/01/29, 00:49
Список номинантов на "Оскар" в инфографике
Культура

Список номинантов на «Оскар» в инфографике

2024/01/28, 12:21