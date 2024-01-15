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ЦАХАЛ вывел из Газы 36-ю дивизию

ЦАХАЛ вывел из Газы 36-ю дивизию

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) вывела 36-ю дивизию из сектора Газа для восстановления и учений в рамках планов по ведению длительной войны против палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщила газета The Times of Israel.

По ее данным, на территории палестинского анклава для продолжения боевых действий остаются три дивизии.

Как отмечает газета, в течение последних двух месяцев 36-я дивизия действовала на севере сектора Газа. После ее отвода в этом районе продолжает находиться 162-я дивизия для проведения операций по обнаружению и уничтожению объектов ХАМАС. 99-я дивизия действует в центральной части сектора, а 98-я дивизия ведет бои с ХАМАС в районе Хан-Юниса на юге анклава, указывает издание.

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