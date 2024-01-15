Израиль завершил интенсивную фазу боев на севере Газы

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа, солдаты подавляют остатки сопротивления группировки ХАМАС в этом районе, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.

«Министр обороны Йоав Галлант сказал, что интенсивная фаза сухопутного наступления в северной Газе подошла к концу, скоро она также закончится в районе Хан-Юниса на юге анклава», – информирует The Times of Israel.

«На юге Газы интенсивная фаза скоро завершится», – приводит издание слова Галланта. Однако он не уточнил, когда именно это произойдет.

По его словам, благодаря действиям ЦАХАЛ бригада ХАМАС «Хан-Юнис» частично утратила боеспособность. Он также заявил, что военные перерезали наземные пути и туннели, ведущие в город Рафах.

В то же время он предупредил, что «политическая нерешительность может повредить успеху военной операции». «Будущее правительство сектора Газа должно быть с его территории. Газой будут управлять палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом», – добавил министр.