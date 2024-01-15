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Израиль завершил интенсивную фазу боев на севере Газы

Израиль завершил интенсивную фазу боев на севере Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) завершила активные наступательные действия на севере сектора Газа, солдаты подавляют остатки сопротивления группировки ХАМАС в этом районе, заявил глава израильского Минобороны Йоав Галлант.

«Министр обороны Йоав Галлант сказал, что интенсивная фаза сухопутного наступления в северной Газе подошла к концу, скоро она также закончится в районе Хан-Юниса на юге анклава», – информирует The Times of Israel.

«На юге Газы интенсивная фаза скоро завершится», – приводит издание слова Галланта. Однако он не уточнил, когда именно это произойдет.

По его словам, благодаря действиям ЦАХАЛ бригада ХАМАС «Хан-Юнис» частично утратила боеспособность. Он также заявил, что военные перерезали наземные пути и туннели, ведущие в город Рафах.

В то же время он предупредил, что «политическая нерешительность может повредить успеху военной операции». «Будущее правительство сектора Газа должно быть с его территории. Газой будут управлять палестинцы. Конец военной кампании должен быть закреплен политическим актом», – добавил министр.

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