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Дорожная полиция призывает неопытных водителей не садиться за руль

Дорожная полиция призывает неопытных водителей не садиться за руль

В Главном управлении дорожной полиции призвали водителей быть более внимательными в связи с гололедом на автодорогах, а неопытным водителям рекомендовали не садиться за руль.

В управлении напомнили, что выпавший снег, гололед, туманная и дождливая погода создают трудности во время движения транспорта.

«Дорожная полиция вместе с другими профильными структурами принимает меры по устранению последствий непогоды для восстановления безопасного движения транспортных средств. Кроме того, с водителями проводятся беседы, в рамках которых их информируют о ситуации на отдельных участках, а застрявшим на дороге автомобилистам оказывается посильная помощь» – говорится в сообщении.

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