Азербайджан примет участие в армейских учениях с Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном

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Азербайджан примет участие в крупных армейских учениях в Казахстане.

Как рассказал министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков, в стране пройдут крупномасштабные армейские учения с участием пяти стран – Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

«В этом году на территории нашей страны состоятся крупномасштабные учения с участием пяти государств, которые должны пройти на высоком организационном уровне. Для нас чрезвычайно важно сохранение дружественных отношений между братскими народами и вооруженными силами в целях выполнения задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе», – сказал Руслан Жаксылыков.

Министр отметил, что основные усилия в текущем году должны быть направлены на повышение качества боевой подготовки и боеготовности войск.