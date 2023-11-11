Германия вдвое нарастит объем военной помощи Украине

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Германия удвоит военную помощь Украине в следующем году. Вместо четырех млрд евро теперь будет выделено восемь млрд евро. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, полученной от Министерства обороны Германии, на этой неделе было достигнуто согласие. На следующей неделе бюджетный комитет официально одобрит увеличение военной помощи Украине на четыре миллиарда евро.

Изначально министр финансов Германии Кристиан Линднер предусмотрел в федеральном бюджете на 2024 год только четыре миллиарда евро на военную помощь Украине. Однако почти все эти средства были направлены на уже обещанные проекты. На новую помощь Министерству обороны осталось всего 120 млн евро.

В свою очередь министр обороны Борис Писториус потребовал выделения дополнительных 5 млрд евро в ходе текущих бюджетных переговоров.

Кроме того, Министерству обороны будет разрешено потратить два миллиарда евро в качестве так называемых ассигнований на обязательства по долгосрочным контрактам на вооружение.