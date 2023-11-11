Голкипер «Карабаха» из-за травмы пропустит сбор сборной России

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Вратарь азербайджанского футбольного клуба «Карабах» Андрей Лунев пропустит предстоящий сбор сборной России. Травма Лунева в матче групповой стадии Лиги Европы против немецкого «Байера» (0:1) оказалась серьезной.

Врач агдамцев Гена Кислари рассказал о состояние вратаря: «Получили заключение МРТ. Андрей Лунев получил ушиб коленного сустава, контузионное изменение жировой подушки гофа, а также отек в коленном суставе. У нас есть один нюанс, я обсуждал с врачом сборной этот нюанс, он только сейчас поправился от мышечной травмы, которая у него была после игры с «Байером». Там было связано с сухожилиями квадриципса. Скажем так, мы подвели его к этой игре. Но он не полностью долечен, ему было дозволено играть. Совокупность двух травм на данный момент не позволит ему сыграть 20 ноября за сборную. Он пропустит сбор сборной России. Восстановление от повреждения займет до 14 дней. В любом случае он пропустит ближайшие игры клуба. Поэтому приняли решение, что он пропустит и сбор команды России» (цитата по ТАСС).