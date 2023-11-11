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ВВС Украины нанесли 11 ударов по врагу

ВВС Украины нанесли 11 ударов по врагу

ВСУ продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области и ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. За прошедшие сутки на фронте произошло 87 боевых столкновений. Об этом 11 ноября сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Отмечается, что авиация Сил обороны нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян.

Подразделениями ракетных войск Украины поражено восемь артиллерийских средств, пункт управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны, склад боеприпасов и четыре радиоэлектронной борьбы противника.

Вместе с тем, за прошедшие сутки россияне нанесли 5 ракетных и 83 авиационных ударов, совершили 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

Также РФ в очередной раз атаковала Украину, применив ракеты и БпЛА типа Shahed-136/131.

В результате российских атак есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили жилые дома, портовая инфраструктура, автомобильный транспорт и другая гражданская инфраструктура.

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