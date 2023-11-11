Россия потеряла в Украине еще 1130 военнослужащих

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За прошедшие сутки, 10 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1130 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 310650 единиц личного состава. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери Россиис 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:

личного состава – около 310650 (+1130) человек ликвидировано;

танков – 5342 (+25) ед.;

боевых бронированных машин – 10041 (+24) ед.;

артиллерийских систем – 7527 (+38) ед.;

РСЗО – 879 (+2) ед.;

средства ПВО – 579 (+1) ед.;

самолетов – 322 (+0) ед.;

вертолетов – 324 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25) ед.;

крылатые ракеты – 1559 (+1) ед.;

корабли/катера – 22 (+2) ед.;

подводные лодки – 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49) ед.;

специальная техника – 1069 (+9) ед.