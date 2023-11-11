Россия потеряла в Украине еще 1130 военнослужащих

За прошедшие сутки, 10 ноября, украинские военные ликвидировали еще 1130 российских военнослужащих. С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла около 310650 единиц личного состава. Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери Россиис 24.02.22 по 11.11.23 ориентировочно составили:
личного состава – около 310650 (+1130) человек ликвидировано;
танков – 5342 (+25) ед.;
боевых бронированных машин – 10041 (+24) ед.;
артиллерийских систем – 7527 (+38) ед.;
РСЗО – 879 (+2) ед.;
средства ПВО – 579 (+1) ед.;
самолетов – 322 (+0) ед.;
вертолетов – 324 (+0) ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 5620 (+25) ед.;
крылатые ракеты – 1559 (+1) ед.;
корабли/катера – 22 (+2) ед.;
подводные лодки – 1 (+0) ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 9925 (+49) ед.;
специальная техника – 1069 (+9) ед.