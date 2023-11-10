Объявлены номинанты на музыкальную премию «Грэмми»

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Объявлены номинанты на «Грэмми». У певицы SZA девять номинаций, у Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Майли Сайрус — по шесть, сообщает АТ.

Оливия Родриго и группа Boygenius также представлены в шести категориях. У певицы Виктории Моне — семь номинаций, в том числе в категории «Запись года» за песню «On My Mama».

Песня «What Was I Made For?» Билли Айлиш из фильма «Барби» представлена в номинациях на лучшую запись года и лучшую песню.

Подробнее об основных номинациях рассказываем по ссылке.

Очередная церемония «Грэмми» пройдет 5 февраля.