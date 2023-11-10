Объявлены номинанты на музыкальную премию «Грэмми»

Объявлены номинанты на «Грэмми». У певицы SZA девять номинаций, у Тейлор Свифт, Билли Айлиш и Майли Сайрус — по шесть, сообщает АТ.
Оливия Родриго и группа Boygenius также представлены в шести категориях. У певицы Виктории Моне — семь номинаций, в том числе в категории «Запись года» за песню «On My Mama».
Песня «What Was I Made For?» Билли Айлиш из фильма «Барби» представлена в номинациях на лучшую запись года и лучшую песню.
Подробнее об основных номинациях рассказываем по ссылке.
Очередная церемония «Грэмми» пройдет 5 февраля.