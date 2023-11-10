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Израильская армия уничтожила командиров ХАМАС (видео)

Израильская армия уничтожила командиров ХАМАС (видео)

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при содействии Управление военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября.

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в Telegram.

Отмечается, что среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба прятались Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Муса был одним тех, кто командовал нападением на базу израильской армии в районе кибуца Зиким в октябре.

Также израильские военные ликвидировали руководителя подразделения снайперов Северной бригады ХАМАС Мухамеда Кахлуту.

Кроме того, в ночь на 10 ноября войска ЦАХАЛ нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, которые планировали атаковать израильские войска.

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