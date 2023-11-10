Израильская армия уничтожила командиров ХАМАС (видео)

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) при содействии Управление военной разведки страны уничтожила нескольких командиров радикального палестинского движения ХАМАС, организовавших нападение на израильские территории 7 октября.

Об этом пресс-служба ЦАХАЛ сообщила в Telegram.

Отмечается, что среди уничтоженных боевиков оказались Ахмед Муса — командир роты, и Омар Аль-Хинди — командир взвода. Оба прятались Джебалии — в городе на севере сектора Газа. Муса был одним тех, кто командовал нападением на базу израильской армии в районе кибуца Зиким в октябре.

Также израильские военные ликвидировали руководителя подразделения снайперов Северной бригады ХАМАС Мухамеда Кахлуту.

Кроме того, в ночь на 10 ноября войска ЦАХАЛ нанесли удары по 19 террористам ХАМАС, которые планировали атаковать израильские войска.