В Баку проведены спортивные соревнования среди курсантов военных школ Азербайджана, Турции и Грузии (видео)

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В Военном институте имени Гейдара Алиева завершились международные спортивные соревнования с участием курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии.

По сообщению Министерства обороны, в соревнованиях с участием 80 военнослужащих команды соревновались в таких видах спорта, как футбол, волейбол, плавание и легкая атлетика.

На церемонии закрытия соревнований минутой молчания была почтена память Общенационального лидера Гейдара Алиева и сынов Родины, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана, прозвучали государственные гимны трех стран.

Выступившие на церемонии поздравили победившие команды и пожелали им успехов в дальнейшей деятельности. Была особо подчеркнута важность международных спортивных соревнований с участием курсантов военно-учебных заведений Азербайджана, Турции и Грузии в поддержании высокого уровня физической подготовки личного состава.

Победившим командам были вручены дипломы, кубки и медали. В заключение было сделано фото на память.

