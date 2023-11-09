Bayer потерял почти 5 млрд евро

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Германский химический и фармацевтический концерн Bayer AG в третьем квартале получил существенный чистый убыток и снизил выручку, но подтвердил годовой прогноз.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в июле-сентябре составил 4,57 млрд евро против 546 млн евро прибыли за аналогичный период предыдущего года.

Показатель отражает чистые разовые расходы в размере 4,3 млрд евро, основная часть которых связана с убытками от обесценения в сельскохозяйственном бизнесе (Crop Science) из-за процентных ставок.