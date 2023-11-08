ВВС Израиля ударили по целям в Ливане

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Израильские военные в ответ на обстрел со стороны Ливана нанесли авиаудары по объектам шиитской организации «Хезболлах» по ту сторону границы. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«В ответ на произведенный ранее сегодня обстрел из Ливана истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по террористическим целям «Хезболлах». Среди этих целей были оружейный склад, пусковые установки, террористическая командная инфраструктура и ряд других объектов, в которых находились технические средства «Хезболлах», – говорится в сообщении.

«Кроме того, ранее сегодня был нанесен удар по террористической ячейке, которая пыталась запустить противотанковые ракеты из Ливана по Израилю», – добавили в армии.