Фонд страхования вкладов займется ликвидацией Muğan Bank

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Азербайджанский фонд страхования вкладов назначен ликвидатором Muğan Bank.

Согласно сообщению Фонда страхования вкладов, лицензия ОАО Muğan Bank была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджана «О банках» (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом).

Был назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.

24 октября решением №2-3 (103) – 54/2023 Бакинского апелляционного суда ОАО Muğan Bank было объявлено банкротом и начата процедура банкротства.

«На основании вышеупомянутого решения Бакинского апелляционного суда фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором ОАО Muğan Bank, – говорится в сообщении.