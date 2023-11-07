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Фонд страхования вкладов займется ликвидацией Muğan Bank

Фонд страхования вкладов займется ликвидацией Muğan Bank

Азербайджанский фонд страхования вкладов назначен ликвидатором Muğan Bank.

Согласно сообщению Фонда страхования вкладов, лицензия ОАО Muğan Bank была отозвана с 19 октября 2023 года решением правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) от 18 октября 2023 года в соответствии со статьями 16.1.6, 16.1.7, 16.1.9, 16.1.18, 57 и 61.1 закона Азербайджана «О банках» (размер совокупного капитала меньше минимального размера, установленного законодательством для банков; коэффициент достаточности совокупного капитала составляет менее 3 процентов; банк не осуществляет свою текущую деятельность надлежащим образом).

Был назначен временный администратор и подготовлено обращение в суд о ликвидации банка по причине его банкротства.

24 октября решением №2-3 (103) – 54/2023 Бакинского апелляционного суда ОАО Muğan Bank было объявлено банкротом и начата процедура банкротства.

«На основании вышеупомянутого решения Бакинского апелляционного суда фонд страхования вкладов был назначен ликвидатором ОАО Muğan Bank, – говорится в сообщении.

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Фонд страхования вкладов займется ликвидацией Muğan Bank
Экономика

Фонд страхования вкладов займется ликвидацией Muğan Bank

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