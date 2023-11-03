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Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную при участии Азербайджана

Генассамблея ООН приняла резолюцию, подготовленную при участии Азербайджана

Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН, который обсуждает вопросы соблюдения прав человека, принял резолюцию о борьбе с героизацией нацизма.

Резолюцию с названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости» поддержали 112 государств, 50 проголосовали против. Еще 14 стран воздержались от голосования.

Против документа, в частности, высказались Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США. Среди проголосовавших за — Бразилия, Египет, Израиль, Китай, ОАЭ.

Резолюция была подготовлена усилиями десятков стран. В работе над ней принимали участие Алжир, Армения, Азербайджан, Россия, ЦАР, Китай, Конго, Куба, КНДР, Мадагаскар, Мали, ЮАР Шри-Ланка, Венесуэла, Вьетнам, Зимбабве и другие государства.

Резолюция содержит 74 пункта. В ней есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма. Авторы документа приветствуют усилия по сохранению исторической правды и рекомендуют принять меры во избежание отрицания преступлений против человечности и пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

Также резолюция «безоговорочно осуждает» отрицание Холокоста и попытки сделать это, проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

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