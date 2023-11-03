Эрдоган раскритиковал Израиль на саммите ОТГ (видео)

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На глазах у всего мира в Палестине происходит беспрецедентная человеческая трагедия. Бомбят больницы, школы, мечети, церкви, лагеря беженцев, безжалостно истребляют ни в чем не повинных детей.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей речи на саммите Организации тюркских государств в Астане .

Он отметил, что культура и цивилизация советуют соблюдать справедливость, держать руку угнетенного и не молчать перед лицом несправедливости.

«С 7 октября не существует понятия, которое могло бы оправдать то, чему мы стали свидетелями, и описать это злодеяние. Преступления против человечности совершаются в Газе уже 28 дней», – заключил турецкий лидер.

