Украинский журналист: Смотреть на Азербайджан и учиться! |
В декларации стран ОТГ приветствуется восстановление суверенитета Азербайджана |
Орбан пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в восстановлении Карабаха (фото) |
Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана |
«Спасение дипломата Мишеля»: закулисье визита Бербок в Азербайджан |
Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит |
Хезболла предупредила США о вступлении в войну против Израиля |
Парламент Алжира разрешил президенту Теббуну вступить в войну с Израилем |
Мирзиёев: От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой |
Главное Новость

Эрдоган раскритиковал Израиль на саммите ОТГ (видео)

Эрдоган раскритиковал Израиль на саммите ОТГ (видео)

На глазах у всего мира в Палестине происходит беспрецедентная человеческая трагедия. Бомбят больницы, школы, мечети, церкви, лагеря беженцев, безжалостно истребляют ни в чем не повинных детей.

Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей речи на саммите Организации тюркских государств в Астане .

Он отметил, что культура и цивилизация советуют соблюдать справедливость, держать руку угнетенного и не молчать перед лицом несправедливости.

«С 7 октября не существует понятия, которое могло бы оправдать то, чему мы стали свидетелями, и описать это злодеяние. Преступления против человечности совершаются в Газе уже 28 дней», – заключил турецкий лидер.

Теги:
Из этой рубрики
Эрдоган раскритиковал Израиль на саммите ОТГ (видео)
Новость

Эрдоган раскритиковал Израиль на саммите ОТГ (видео)

2023/11/03, 19:52
Макрон уговорил Токаева
Новость

Макрон уговорил Токаева

2023/11/01, 16:36
В Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Грете Тунберг
Новость

В Израиле из учебников удалят упоминания о поддержавшей палестинцев Грете Тунберг

2023/10/23, 10:15
УЕФА отменил матчи в Израиле
Новость

УЕФА отменил матчи в Израиле

2023/10/19, 17:16
США расширяют ограничения на экспорт микросхем системы ИИ в Китай
Новость

США расширяют ограничения на экспорт микросхем системы ИИ в Китай

2023/10/14, 19:35
ЦАХАЛ ударил по женщинам и детям (видео)
Новость

ЦАХАЛ ударил по женщинам и детям (видео)

2023/10/14, 12:13
В Низаминском районе Баку почтили память Гейдара Алиева
Новость

В Низаминском районе Баку почтили память Гейдара Алиева

2023/10/12, 12:18
Ильхам Алиев: Ликвидация сепаратизма – торжество международного права и справедливости
Новость

Ильхам Алиев: Ликвидация сепаратизма – торжество международного права и справедливости

2023/10/10, 17:02
Кампания «Девушкам белое к лицу» стала обладателем еще одного Гран-при
Новость

Кампания «Девушкам белое к лицу» стала обладателем еще одного Гран-при

2023/10/10, 16:10