Эрдоган раскритиковал Израиль на саммите ОТГ (видео)

На глазах у всего мира в Палестине происходит беспрецедентная человеческая трагедия. Бомбят больницы, школы, мечети, церкви, лагеря беженцев, безжалостно истребляют ни в чем не повинных детей.
Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своей речи на саммите Организации тюркских государств в Астане .
Он отметил, что культура и цивилизация советуют соблюдать справедливость, держать руку угнетенного и не молчать перед лицом несправедливости.
«С 7 октября не существует понятия, которое могло бы оправдать то, чему мы стали свидетелями, и описать это злодеяние. Преступления против человечности совершаются в Газе уже 28 дней», – заключил турецкий лидер.