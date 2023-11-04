Анвар Деркач: Усталость Запада от войны в Украине – неприятный, но ожидаемый факт

404 Просмотров

Последнее интервью главы Генштаба Украины Валерия Залужного наделало много шума, он практически признал тупиковость ситуации. В этой связи, несомненно, интересно то, какие процессы будут развиваться вокруг Украины. Так, украинский эксперт Анвар Деркач в интервью Minval.az заявил, что перед украинским военным руководством стоит архисложная задача – противостоять врагу, который в десятки раз превосходит по техническому и человеческому потенциалу.

– Валерий Залужный в своем последнем интервью открыто признал провал контрнаступления и заявил, что ситуация на фронте тупиковая. Как вы оцениваете данное заявление Залужного?

– Генерал Залужный прямо говорит об ошибках при планировании контрнаступления. Но говорить о провале пока рано. Хотя цель – выйти на государственную границу не достигнута, украинские войска смогли освободить часть оккупированной территории. Перед украинским военным руководством жизнь поставила задачу, которую в новейшей истории еще никому не приходилось решать: противостоять врагу, который в десятки раз превосходит по техническому и человеческому потенциалу.

Украина не позволила российской армии и наемникам победить в первые полтора года войны. И это главное достижение украинцев. Чего не хватает для победы, генерал Залужный рассказал в своем интервью. Прежде всего, речь идет о техническом потенциале. С 1991 до 2014 года предыдущие руководители страны разрушили украинские вооруженные силы. С 2014 года началось их воссоздание, одновременно Украина воевала. Но зависимость от поставок западных партнеров остается.

К сожалению, партнеры руководствуются своими интересами, ограничивая поставки ракет дальнего действия и самолетов. Украина оказалась заложницей политики западных союзников. Есть все основания ожидать, что необходимая техника будет поставлена. Главной проблемой сегодня для Украины, как мне видится, остается ограниченность человеческих ресурсов. Запад поможет с техникой, но воевать с ней должны сами украинцы, за нас никто другой этого не сделает. Потери не называют, но они трагически велики для Украины. Для России 300 тысяч убитых — не проблема, а для Украины и сто тысяч – страшный удар.

– Недавно также вышла нашумевшая публикация в Time, по сути, данный материал стал для администрации Зеленского сильным ударом. Запад предлагает Украине сесть за стол переговоров?

– Публикация в Time ничего нового не показала украинцам. Мы знаем цену людям, которые окружают президента, мы знаем, на что способен Зеленский. Коррупция в руководстве и на среднем уровне управления достаточно пророссийски настроенных чиновников, которые сейчас затаились, остается угрозой для суверенитета и государственности.

Я хотел бы обратить внимание азербайджанских читателей на личность автора статьи: господин Шустер известен тем, что в свое время утверждал, будто батальон «Азов» – это нацисты. Если статью читать с поправкой на особенности авторского взгляда и отсутствие ссылок на конкретные источники, то ничего чрезвычайного в этой публикации нет. А усталость Запада от российско-украинской войны — неприятный, но ожидаемый факт. И с ним, конечно, Украине надо считаться. Украинцам нужно форсировать возрождение оборонной промышленности, а она в советские времена на нашей территории была весьма развита.

Ниджат Гаджиев