Украинский журналист: Смотреть на Азербайджан и учиться! |
В декларации стран ОТГ приветствуется восстановление суверенитета Азербайджана |
Орбан пожелал президенту Ильхаму Алиеву успехов в восстановлении Карабаха (фото) |
Германия выступает за территориальную целостность Армении и Азербайджана |
«Спасение дипломата Мишеля»: закулисье визита Бербок в Азербайджан |
Эрдоган предложил тюркским странам ввести единый алфавит |
Хезболла предупредила США о вступлении в войну против Израиля |
Парламент Алжира разрешил президенту Теббуну вступить в войну с Израилем |
Мирзиёев: От души поздравляю азербайджанский народ с великой победой |
Главное Мир

В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией «Татнефть»

В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией "Татнефть"

В Министерстве экономики состоялась встреча с генеральным директором компании «Татнефть», в ходе которой обсуждены реализуемые в сфере энергетики проекты и возможности сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием партнерства, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества и возможности взаимодействия в сфере энергетики, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках встречи SOCAR и ПАО «Татнефть» подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, продажи нефти и нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и по другим направлениям.

Дорожную карту подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Затем состоялся визит делегации в город Шуша.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский обдумывает возможность проведения президентских выборов в Украине
Мир

Зеленский обдумывает возможность проведения президентских выборов в Украине

2023/11/03, 20:07
Путин похвалил кавказцев, которых он послал воевать в Украину
Мир

Путин похвалил кавказцев, которых он послал воевать в Украину

2023/11/03, 19:40
Насралла не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке и предупреждает Израиль (видео)
Мир

Насралла не исключает расширения конфликта на Ближнем Востоке и предупреждает Израиль (видео)

2023/11/03, 18:58
Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль (видео)
Мир

Лидер «Хезболлы» призвал арабские страны прекратить экспорт нефти в Израиль (видео)

2023/11/03, 18:44
Путин обвинил Украину в продаже оружия талибам
Мир

Путин обвинил Украину в продаже оружия талибам

2023/11/03, 17:00
Песков о передаче российского оружия «Хезболле»
Мир

Песков о передаче российского оружия «Хезболле»

2023/11/03, 16:49
В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией "Татнефть"
Мир

В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией «Татнефть»

2023/11/03, 16:35
Путин заявил, что Россия перестает быть «бензоколонкой» (видео)
Мир

Путин заявил, что Россия перестает быть «бензоколонкой» (видео)

2023/11/03, 16:30
Бербок прибыла в Ереван
Мир

Бербок прибыла в Ереван

2023/11/03, 16:28