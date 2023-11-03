В Баку обсудили возможности сотрудничества с компанией «Татнефть»

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В Министерстве экономики состоялась встреча с генеральным директором компании «Татнефть», в ходе которой обсуждены реализуемые в сфере энергетики проекты и возможности сотрудничества.

Министр экономики Микаил Джаббаров и президент SOCAR Ровшан Наджаф провели встречу с генеральным директором ПАО «Татнефть» Наилем Магановым.

На встрече было выражено удовлетворение успешным развитием партнерства, рассмотрены приоритетные направления сотрудничества и возможности взаимодействия в сфере энергетики, обсуждены другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

В рамках встречи SOCAR и ПАО «Татнефть» подписали дорожную карту по сотрудничеству. Документ предусматривает сотрудничество в сферах добычи и переработки нефти, продажи нефти и нефтехимической продукции, обмена опытом, развития человеческого капитала и по другим направлениям.

Дорожную карту подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов. Затем состоялся визит делегации в город Шуша.