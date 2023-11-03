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США помешают оборонному сотрудничеству между Россией и КНДР

США помешают оборонному сотрудничеству между Россией и КНДР

Соединенные Штаты намерены предпринять «ряд шагов» с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он выступил на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию, Республику Корея и Японию.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнерами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», – заявил Критенбринк.

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