США помешают оборонному сотрудничеству между Россией и КНДР

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Соединенные Штаты намерены предпринять «ряд шагов» с целью противодействия военно-техническому сотрудничеству России и КНДР. Об этом заявил помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниел Критенбринк. Он выступил на специальном телефонном брифинге, посвященном предстоящим визитам госсекретаря США Энтони Блинкена в Индию, Республику Корея и Японию.

«Мы глубоко обеспокоены наращиванием сотрудничества между Москвой и Пхеньяном. Это то, за чем мы пристально наблюдаем с нашими партнерами в регионе и по всему миру, и, как я уже сказал, мы продолжим предпринимать ряд шагов, чтобы противодействовать угрозам, которые представляет КНДР», – заявил Критенбринк.