Российский эксперт: Азербайджан прекрасно понимает, зачем ему мир с Арменией

329 Просмотров

Бывший депутат Саратовской областной думы от «Единой России», политический аналитик, историк Дмитрий Чернышевский на своем канале в Youtube прокомментировал сложившуюся ситуацию на Южном Кавказе и геополитические течения, влияющие на положение дел в регионе, сообщает Tg-канал Minval – LIVE.

«На Южном Кавказе происходят геополитические изменения огромного значения, которые наложат свой отпечаток на будущее всего евразийского материка. Они несколько отодвинуты в сторону событиями на Ближнем Востоке и российской-украинской войной. Тем не менее, это не значит, что специалисты пристально не следят за тем, что происходит в Азербайджане, вокруг Армении и Карабаха, за событиями, связанными вокруг великих транспортных коридоров в регионе.

Мы видим, что вокруг Южного Кавказа переплетаются и китайский «Один пояс, один путь», и коридор «Север-Юг», и американо-индийский проект Великой Дороги между Индией и Европой, которая тоже пройдет недалеко от Южного Кавказа, а, возможно, и через него», – отметил он.

«И все это на фоне сотрясающей Ближний Восток войны между Израилем и ХАМАС и прогремевшей, как вспышка молнии, короткой, всего лишь 2-дневной войны между Азербайджаном и карабахскими сепаратистами. Войны, которая как ударом меча разрубила вековой карабахский вопрос.

И теперь на Южном Кавказе можно наблюдать иную геополитическую реальность. Ожидается подписание мирного договора между Азербайджаном и Арменией на основе отказа от территориальных претензий.

Так или иначе будет решен вопрос и с Зангезурским коридором, который более выгоден Армении, чем Азербайджану, потому что у Азербайджана есть и другие альтернативные варианты», – считает Чернышевский.

«Гуру геополитики Збигнев Бжезинский говорил, что центр мировых противоречий и главный узловой пункт всей мировой политики 21-го века будет располагаться в прикаспийском регионе. Тут и нефть, тут и пересечение транспортных потоков, тут и идея тюркского содружества народов. И ключевая роль здесь принадлежит Азербайджану. Потому что он в эпицентре всех этих путей. Азербайджан – одна из самых преуспевающих республик бывшего СССР.

Возникает вопрос – а на что рассчитывала Армения, будучи затычкой на пути всех этих проектов?

Азербайджан прекрасно понимает, зачем ему мир с Арменией, зачем ему эта дорога зангезурская. Это нужно для того, чтобы все эти потенциальные проекты, которые обещают Азербайджану процветание на многие десятилетия вперед, были реализованы и переведены в плоскость практического осуществления.

Азербайджан готов к этому идти, а вот от Армении тоже многое зависит, и она пока что не очень готова», – поясняет эксперт.

«Азербайджан вполне может превратиться в «Кувейт на Каспии», только покрупнее него. И с опорой на Азербайджан и на Турцию Великий Туранский проект мог бы вполне быстро получить свое развитие, по крайней, мере, он мог бы реализоваться в полноценное экономическое и политическое содружество тюркских народов.

Вот это все сейчас происходит на Южном Кавказе. И от грамотной стратегии Азербайджана, от того, насколько он сумеет выстроить свою линию, будет зависеть очень многое», – отмечает он.

«Пока что мы видим, что из всех государств постсоветского пространства именно Азербайджан продемонстрировал самую далеко идущую стратегию, которую начал еще Гейдар Алиев, а теперь ее завершает его сын Ильхам Алиев. Это свидетельствует о том, что азербайджанские элиты могу осуществлять большие проекты, требующие мобилизации сил всего государства на протяжении нескольких десятков лет.

Это является признаком зрелого государственного мышления. Не зря все-таки Гейдара Алиева считали одним из самых крупных политиков последнего советского Политбюро. С государственным мышлением у него было все в порядке, и своему сыну он сумел его передать. А это уже является большим шансом для будущего Азербайджана и для окружающих его народов. Потому что те, кто будет дружить с Азербайджаном, и ему помогут, и сами поучаствуют во всеобщем подъеме», – уверен историк.

«Поэтому то, что сейчас происходит на Южном Кавказе, касается не только азербайджанцев, армян и грузин. Это касается всех.

Бжезинский был прав. Именно здесь находится узловая точка пересечения геополитических интересов 21-го века. Так что можно только пожелать Азербайджану успехов в том, чтобы из всей этой сложной ситуации выйти с максимальной выгодой», – подытожил Чернышевский.