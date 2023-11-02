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Фидан раскритиковал Евросоюз за двойные стандарты

Фидан раскритиковал Евросоюз за двойные стандарты

Глава МИД Турции Хакан Фидан на закрытой встрече в Берлине подверг резкой критике двойные стандарты ЕС по Палестине и Украине, передает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник.

«Те, кто разрешает нападки на нашу священную книгу, Священный Коран, прикрываясь свободой слова, препятствуют тем, кто хочет выразить протест против ситуации в Палестине. Это неприемлемые «двойные стандарты», – заявил он.

Министр также подверг резкой критике политику двойных стандартов в ЕС по отношению к мирным жителям в Газе и Украине.

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