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ВСУ сбили вражеский Су-25

ВСУ сбили вражеский Су-25

Военнослужащие оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Таврия» Вооруженных сил Украины сбили российский самолет-штурмовик Су-25. Об этом сообщил 2 ноября командующий группировкой Александр Тарнавский.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСГВ «Таврия» в течение суток выполнили 1068 огневых задач. Общие потери врага составили 360 человек. Уничтожены 40 единиц военной техники, в частности шесть танков, 11 ББМ (боевых бронированных машин), семь артсистем, один самолет штурмовик Су-25, шесть БПЛА, восемь автомобилей, одна единица спецтехники», – написал он.

Тарнавский отметил, что на авдеевском направлении украинские войска стойко держат оборону, а на мелитопольском направлении украинские военные продолжают наступательную операцию.

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