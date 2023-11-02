У Баку есть вопросы к Москве: кто формирует политику России – Кремль или Бастрыкин?

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В России — очередной инцидент с недопустимым поведением полиции в отношении этнических азербайджанцев. В Санкт-Петербурге полиция пожаловала в ресторан «Куракина дача», где проходила азербайджанская свадьба. Вели себя грубо даже по российским меркам, приказали прервать церемонию и не позволили её продолжить. Жених, невеста и их родные выходили из зала ресторана в слезах, некоторым гостям, особенно пожилым людям, после «общения» с российской полицией понадобилась медицинская помощь.

Тут же некий Вагиф Мамишев, которого представили как главу азербайджанской диаспоры Санкт-Петербурга, выдал официальную версию: дескать, власти РФ хотят добиться выдачи некоего Турала Мамедова, которого подозревают в руководстве некой молодежной бандой.

Для начала, у Азербайджана и РФ есть налаженные рабочие отношения, в том числе в такой сфере, как экстрадиция преступников и подозреваемых. Так почему же в Следственном комитете России не воспользовались официальными каналами и устроили шоу в худших традициях «бандитского Петербурга»?

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что преступность не зависит от национальности или вероисповедания. Но Следком устраивает «наезды» на азербайджанскую диаспору Санкт-Петербурга в таких масштабах, что это уже открытое преследование по национальному признаку в ответ на один криминальный инцидент.

И как объяснить такой откровенно фашистский подход? Как в случае с Бирюлёво, идёт делёж рынков? Может быть, после, скажем так, «исчезновения» небезызвестного Евгения Пригожина в Санкт-Петербурге стартовал новый передел?

Но не будем строить версий, напоминать, что давление на диаспору всегда рассматривалось Москвой как способ «наказать» Азербайджан как государство, и не станем гадать, кого и что именно так разозлило – гуманитарная помощь для Украины, отказ подписать в Бишкеке на саммите СНГ «интеграционное» соглашение или антитеррористические мероприятия в Карабахе, после которой кому-то очень хочется «поставить на место» Азербайджан.

Отметим другое. Азербайджанская диаспора в России – серьезный «сближающий фактор» двусторонних отношений. Это те самые «человеческие» связи, которые продолжают сохраняться и развиваться даже через три десятка лет после распада СССР. Но на попытки намеренного унижения соотечественников в РФ в Азербайджане реагируют с понятной остротой. Более того. Для азербайджанцев свадьба – это ключевой элемент семейных традиций и культуры.

И то, что произошло в ресторане «Куракина дача» – это не «оперативно-розыскная деятельность», а намеренное унижение азербайджанских традиций и обычаев!

Особенно когда нарочито грубо обращаются с пожилыми людьми и не позволяют продолжить прерванную свадьбу. И если такое происходит на фоне еврейских погромов на Северном Кавказе, ставших обычным делом объявлениях в российских газетах и соцсетях «квартиры сдаем только славянам», происходящие – это уже прямой позор для РФ.

Не станем копаться в причинах, почему у главы Следственного комитета России господина Бастрыкина такая «личная неприязнь» именно к Азербайджану. Спросим о другом. Во-первых, устраивали ли российские правоохранители рейды по армянским «объектам» в РФ в июне 2019 года, когда в Подмосковье в драке в местном кафе был убит российский спецназовец Никита Белянкин, а подозреваемый в его убийстве Григор Оганян резво стреканул в Армению? Во-вторых, если уж господину Бастрыкину очень хочется заняться именно «этническими преступными группировками», то почему Следком даже не пытается обратить внимание на происходящее в Сочи, Краснодаре и других городах юга России, где вовсю «развернулся» армянский криминал?

И самое главное. Кто формирует политику России в отношении национальных диаспор – Кремль или ведомство Бастрыкина? Являются ли этнические азербайджанцы полноправными гражданами РФ или же это люди второго сорта? И на что при этом, выстраивая отношения с Москвой, должны ориентироваться уже в Баку?

Азербайджанская общественность вправе знать ответы на эти вопросы.

Нурани, обозреватель