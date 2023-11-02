В Армении надеются на решение с Азербайджаном вопроса анклавов

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В Армении надеются на решение с Азербайджаном вопроса анклавов и использования инфраструктуры.

«Вопросы анклавов подлежат обсуждению и должны решаться поэтапно», – заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.

«Особенно, когда такой вопрос есть у обеих сторон. Если будет установлен мир, будут работать комиссии (по делимитации армяно-азербайджанской границы – ред.), будет осуществлен процесс делимитации-демаркации, вопросы, которые вызывают разночтения, будут обсуждены по очереди. Мне кажется, будут найдены определенные решения», – сказал Саносян в интервью ОТА.

Он напомнил, что часто говорится о разблокировании дорог и железной дороги, но Армению и Азербайджан связывали газопроводы, линии электропередач.

«В дальнейшем можно будет обсуждать вопрос использования всей инфраструктуры», – сказал Саносян.