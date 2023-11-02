В Армении надеются на решение с Азербайджаном вопроса анклавов и использования инфраструктуры.
«Вопросы анклавов подлежат обсуждению и должны решаться поэтапно», – заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян.
«Особенно, когда такой вопрос есть у обеих сторон. Если будет установлен мир, будут работать комиссии (по делимитации армяно-азербайджанской границы – ред.), будет осуществлен процесс делимитации-демаркации, вопросы, которые вызывают разночтения, будут обсуждены по очереди. Мне кажется, будут найдены определенные решения», – сказал Саносян в интервью ОТА.
Он напомнил, что часто говорится о разблокировании дорог и железной дороги, но Армению и Азербайджан связывали газопроводы, линии электропередач.
«В дальнейшем можно будет обсуждать вопрос использования всей инфраструктуры», – сказал Саносян.