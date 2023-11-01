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Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана

Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асима Мунира.

Глава государства отметил, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в военной сфере, передает Азертадж.

Ильхам Алиев высоко оценил постоянную поддержку правительством и народом Пакистана нашей страны в период агрессии Армении против Азербайджана. Глава государства расценил тот факт, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией из-за агрессии этой страны, как демонстрацию братского отношения к Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за политическую поддержку Пакистаном Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

Глава государства с удовлетворением отметил, что мы выполнили историческую миссию по освобождению наших земель от оккупации, суверенитет страны полностью восстановлен, на освобожденных от оккупации территориях начались широкомасштабные работы по реконструкции.

Подчеркнув, что Азербайджан и Пакистан успешно сотрудничают в сфере военной промышленности, президент Ильхам Алиев коснулся важности проведения нашими странами совместных военных учений.

Затронув вопрос суверенитета и территориальной целостности наших стран на международном уровне, глава государства еще раз отметил, что Азербайджан всегда поддерживает братский Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит Асима Мунира послужит делу укрепления сотрудничества двух стран.

Поздравив Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне и успехами в проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях, Асим Мунир сказал, что это было встречено с большой радостью в Пакистане. Гость еще раз подчеркнул, что Пакистан, демонстрируя братские отношения с народом Азербайджана, по сей день не признал Армению.

Асим Мунир выразил признательность за поддержку, проявленную нашей страной в вопросе Джамму и Кашмира.

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