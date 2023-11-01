Ильхам Алиев поблагодарил Пакистан за политическую поддержку Азербайджана

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана Асима Мунира.

Глава государства отметил, что дружественные и братские отношения между нашими странами успешно развиваются в различных направлениях, в том числе в военной сфере, передает Азертадж.

Ильхам Алиев высоко оценил постоянную поддержку правительством и народом Пакистана нашей страны в период агрессии Армении против Азербайджана. Глава государства расценил тот факт, что Пакистан не установил дипломатические отношения с Арменией из-за агрессии этой страны, как демонстрацию братского отношения к Азербайджану.

Президент Ильхам Алиев поблагодарил за политическую поддержку Пакистаном Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

Глава государства с удовлетворением отметил, что мы выполнили историческую миссию по освобождению наших земель от оккупации, суверенитет страны полностью восстановлен, на освобожденных от оккупации территориях начались широкомасштабные работы по реконструкции.

Подчеркнув, что Азербайджан и Пакистан успешно сотрудничают в сфере военной промышленности, президент Ильхам Алиев коснулся важности проведения нашими странами совместных военных учений.

Затронув вопрос суверенитета и территориальной целостности наших стран на международном уровне, глава государства еще раз отметил, что Азербайджан всегда поддерживает братский Пакистан в вопросе Джамму и Кашмира.

Президент Ильхам Алиев выразил уверенность, что визит Асима Мунира послужит делу укрепления сотрудничества двух стран.

Поздравив Азербайджан с победой во Второй Карабахской войне и успехами в проведенных в сентябре этого года антитеррористических мероприятиях, Асим Мунир сказал, что это было встречено с большой радостью в Пакистане. Гость еще раз подчеркнул, что Пакистан, демонстрируя братские отношения с народом Азербайджана, по сей день не признал Армению.

Асим Мунир выразил признательность за поддержку, проявленную нашей страной в вопросе Джамму и Кашмира.