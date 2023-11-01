Макрон прибыл в Астану (видео)

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Президент Франции Эмманюэль Макрон прибыл с официальным визитом в казахстанскую столицу, где пройдут его переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

Об этом сообщила пресс-служба правительства Казахстана.

«В аэропорту столицы высокого гостя встретил премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов. В ходе краткой беседы глава правительства выразил уверенность, что данный визит придаст новый импульс дальнейшему развитию стратегического партнерства между Астаной и Парижем», – говорится в сообщении. В пресс-службе уточнили, что лидеры двух стран проведут переговоры по вопросам укрепления торгово-экономического, инвестиционного и энергетического сотрудничества, а также обсудят вопросы международной и региональной повестки.

В администрации главы французского государства ранее отметили, что на переговорах с президентом Казахстана наряду с международными и региональными вопросами важное место займут перспективы укрепления экономических связей двух стран, в частности развитие торговли и расширение инвестиций, развитие сотрудничества в сфере энергетики.

После Казахстана Макрон вместе с министрами и главами крупных корпораций посетит Узбекистан.