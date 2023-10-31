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Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана с исконными топонимами

Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана с исконными топонимами

Подготовлена электронная карта Западного Азербайджана.

Об этом заявил председатель правления Общины Западного Азербайджана, депутат Милли Меджлиса (парламент), доктор философских наук Азиз Алекперли во время общественных слушаний на тему «Топонимы Западного Азербайджана: от искажения истории до восстановления справедливости», проходящих в парламенте, передает Trend.

«За последние 200 лет армяне провели этническую чистку. Армяне всегда занимали предвзятую позицию в отношении топонимов азербайджанского и тюркского происхождения. Многолетняя арменизация топонимов тюркского происхождения в Западном Азербайджане – нынешней Армении – доказана фактами. Армяне ставили своей целью стереть следы азербайджанцев на этих землях», – сказал он.

А.Алекперли отметил, что указом Армянской ССР от 25 января 1978 года были переименованы 93 населенных пункта.

Отметив, что изменение этих топонимов противоречит закону, А.Алекберли заявил, что подготовлена электронная карта Западного Азербайджана.

По его словам, на карте отражены исконные географические названия.

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