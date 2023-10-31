Выжить на 270 манатов: мастер-класс от Кабмина

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В Азербайджане прожиточный минимум и критерий нуждаемости в 2024 году будет увеличен с 246 до 270 манатов. Это нашло отражение в законопроектах «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2024 год» и «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2024 год».

И как всегда выше озвученная сумма из разряда «живи-не хочу» вызвала очередные ожесточенные споры в социальных сетях. Кто-то даже язвительно отметил, что это «подарок населению страны в преддверии Хеллоуина».

Шутки шутками, а суммы прожиточного минимума у нас в стране на самом деле всегда удивляли своими маленькими цифрами. Но согласно статистике, прожиточный минимум и критерий нуждаемости увеличиваются на 9,7 процентов, по сравнению с 2023 годом (с 246 до 270 манатов). В 2023 году порог критерия нуждаемости увеличился на 23 процента, по сравнению с 2022 годом, и составил 246 манатов. Таким образом, в 2023 году по стране были уравнены пороги прожиточного минимума и критерия нуждаемости.

Непонятно, чем руководствовались законодатели, когда цинично сошлись на 270 манатах. Вероятно, полагали, что этой суммы достаточно, чтобы выжить и, по-своему, они правы. А еще это поможет тем, кто безуспешно борется с лишним весом… Но, чтобы разобраться в ситуации Minval.az все же обратился за комментариями к экономистам.

Так, экономист Натиг Джафарли заявил, что Кабинет министров основывается на старые расчеты, которых остались еще с советских времен.

«Как считается этот минимум? С учетом корзины с необходимыми продуктами питания, коммунальными расходами, одеждой, интернетом и многим другим. Но при подсчетах Кабмина нам, среднестатистическим гражданам, полагается за три года одна пара обуви, за 5-7 лет – одно пальто или одна куртка. Почему такие смехотворные лилипутские потребности? А потому, что в Кабмине калькулируют этими наименованиями по принципу ежемесячного расхода, и потому получается такая низкая цифра. С продуктами питания еще интереснее: по версии Кабмина, нам полагается 9 граммов масла в день, 19 гр. мяса, 270 гр. хлеба в день и 150 яиц в год. Вот такие нормативные документы принимает Кабмин, на основе которых и считается прожиточный минимум. А на самом деле прожиточный минимум в размере 270 манатов, предлагаемый Кабмином, не только не покрывает элементарные нужды среднестатистического гражданина, но и создает целый ряд головоломных проблем», – сказал Н.Джафарли.

По его словам, статистика в стране тоже политизирована, ибо, если считать по нормальным нормативным документам, принятым не только в Европе и США, но и в соседних странах, у нас прожиточный минимум должен равняться как минимум 500 манатам. И тогда получается, что огромное количество людей будет жить, согласно статистическим данным, ниже прожиточного минимума, то есть за чертой бедности.

«Сегодня у нас, в Азербайджане, людей, живущих за чертой бедности, чуть выше 5%. А если поднять цифру прожиточного минимума до 500 манатов, процент неимущих увеличится на 20-25%. Именно из-за того, чтобы официальные данные прилично выглядели, подсчитывается прожиточный минимум и вырисовывается цифра 270 манатов», – отметил экономист, и шутливо добавил, что можно даже креативно подойти к этому моменту: организовать в прямом эфире реалити-шоу, и пусть чиновники, которые предлагают гражданам прожить на такую сумму, покажут мастер-класс, а именно проживут на нее целый месяц, пытаясь удовлетворить свои экономические и социальные потребности, одновременно питаясь, покупая лекарства и оплачивая коммуналку.

«Кстати говоря, согласно цифрам прожиточного минимума, интернетом среднестатистический гражданин может пользоваться всего 15 минут в день. А если подходить к вопросу научно, то, в первую очередь, нужно менять решения Кабмина, нужно дойти до международных стандартов, и именно по ним рассчитывать прожиточный минимум в нашей стране», – резюмировал Натиг Джафарли.

Профессор экономических наук Эльшад Мамедов, отвечая на вопросы журналиста Minval.az, отметил, что, в первую очередь, нужно дождаться утверждения госбюджета. Вполне возможно, что размер прожиточного минимума (270 манатов) пересмотрят и поднимут. Хотелось бы в это верить.

«В обществе есть определенные ожидания, чтобы прожиточный минимум был установлен на более высоком уровне, и это соответствующим образом отразилось бы на минимальных заработной плате и пенсии, потому что это – взаимосвязанные индикаторы», – заявил экономист.

Он отметил, что подсчеты – это общемировая проблема. Если обратить внимание на методологию подсчета потребительских цен, во всех странах мира в экспертных сообществах возникают серьезные вопросы и проблемы относительно того, отражают ли эти цифры реальность.

«И в Азербайджане есть разные мнения по реальному прожиточному минимуму. Но здесь нужно понимать, что есть стандартный набор потребительской корзины, на основании которой эти расчеты и подсчеты ведутся. Справедливости ради я хочу отметить, что, если сравнить сегодняшние цифры с цифрами 8-летней давности, то разница большая. В этом плане прогресс очевиден, и даже в вопросе повышения размера минимального оклада и пенсий за эти годы наблюдается повышение не в процентах, а в разах. Это прогрессивные тренды, которые нужно углублять и укреплять. Но вместе с тем, даже в экспертном сообществе бытует ошибочное мнение о том, что нужно регулярно только повышать пособия, минимальную зарплату, минимальную пенсию. Нужно понимать, что все это зависит от состояния экономики, от качества экономического развития, потому что только лишь социальными выплатами, тем более в условиях рыночной экономики, этот вопрос не решить. Предположим, поднимется размер минимальной зарплаты на основании того же прожиточного минимума, к примеру, до 500-600 манатов. Но надо понимать, что, если большинство предприятий – частные, то они не будут иметь соответствующих ресурсов, и будут стараться обходить закон, ибо есть варианты, связанные с оформлением людей на полштата, к примеру. По каким-то причинам предприятие не может или не хочет выдавать полную сумму зарплаты, оформляет сотрудника на полставки, выплачивают половину минимальной заработной платы, но человек работает восемь часов в сутки. Почему работает, спросите вы? А потому что экономическое положение его вынуждает к этому. Весь процесс невозможно контролировать. А потому пока не будет высокотехнологичной, конкурентоспособной экономики с высокими зарплатами, только лишь повышением пособий и выплат этот вопрос не решить», – сказал он.

По словам Мамедова, социальная политика вытекает из экономической ситуации, а просто так расширять бюджет без источников его пополнения реальными ресурсами от высокотехнологичных сегментов экономики невозможно.

Эксперт полагает, что, если считать потребительскую корзину по тому набору реально востребованных потребителями товаров и услуг, цифры будут другими, потому что зачастую набор потребительской корзины включают товары, которые либо не пользуются спросом, либо используются очень редко, их цена не меняется. Но, в первую очередь, этот вопрос нужно рассматривать через призму экономической политики.

«Главное, на что нужно обратить внимание – это на то, как подсчитывается инфляция. Очень много погрешностей и неточностей в экономической политике, в том числе и в методологии подсчета инфляции. Потому что, если вы хоть на один процент снизите реальную инфляцию, это даст вам огромные возможности для искажения других макроэкономических показателей, например, ВВП, минимального размера зарплаты и так далее. Все эти важнейшие показатели легко исказить, если вы искажаете инфляцию. Опять же мы приходим к статистике и экономике. Социальные вопросы невозможно решать, если не решены экономические проблемы», – заключил Мамедов.

Яна Мадатова