Израиль вводит в Газу дополнительные подразделения

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Армия обороны Израиля наращивает численность группировки войск в секторе Газа. Для участия в наземной операции границу с анклавом пересекают новые подразделения, заявил официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

«Дополнительные пехотные, бронетанковые и инженерные подразделения входят в Газу для продолжения скоординированных действий на земле, в воздухе и на море с полной мощью», — отметил бригадный генерал.

Хагари подчеркнул, что расширение масштабов наземной операции производится в соответствии с намеченными планами. Лишь за прошедшие сутки военнослужащие уничтожили в Газе «десятки террористов», заключил представитель ВС Израиля