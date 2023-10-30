Сбежавшие от мобилизации россияне больше года живут в аэропорту Южной Кореи

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Трое граждан России, сбежавших от мобилизации в Южную Корею в октябре 2022 года, больше года живут в аэропорту Инчхон, так как не могут получить убежище в стране.

Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Трое россиян живут в зоне ожидания вылета аэропорта с октября 2022 года после того, как сбежали, чтобы избежать мобилизации», — говорится в статье.

Авторы указывают, что граждане Российской Федерации просили предоставить им убежище, однако Министерство юстиции Южной Кореи отклонило их просьбы, подчеркнув, что уклонение от военной службы не считается основанием для получения статуса беженца.

Государственная комиссия по правам человека рекомендовала властям Южной Кореи улучшить условия проживания россиян, так как, по ее мнению, они заслуживают «гуманитарного содействия». Также в комиссии призвали руководство аэропорта расширить пространство для граждан Российской Федерации в зоне ожидания вылета и улучшить их питание.

Комиссия указала, что «длительное пребывание» в зоне ожидания унижает человеческое достоинство, которое защищается конституцией. В это же время правозащитники обратились к министерству юстиции с просьбой создать для россиян отдельное помещение для ожидания за пределами аэропорта и подготовить правила, которые касались бы питания и медицинской помощи, в сотрудничестве со спикером парламента.